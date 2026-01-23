NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heritage Financial-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Heritage Financial-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial am 21.01.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,96 USD für das Jahr 2025. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 4,35 Prozent angehoben.

Heritage Financial-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Heritage Financial-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 26,26 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Heritage Financial-Aktie eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,76 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Heritage Financial-Kurs via NASDAQ 8,28 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 33,39 Prozent stärker zugenommen als der Heritage Financial-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Heritage Financial

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,98 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der Heritage Financial-Aktie

Heritage Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 962,572 Mio. USD. Heritage Financial weist aktuell ein KGV von 12,07 auf. Der Umsatz von Heritage Financial belief sich in 2025 auf 335,970 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 1,96 USD.

Redaktion finanzen.at