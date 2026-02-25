Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Hooker Furniture-Investment? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hooker Furniture-Investment gewesen.

Am 25.02.2025 wurden Hooker Furniture-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 13,01 USD. Bei einem Hooker Furniture-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,686 Hooker Furniture-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 14,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,99 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 154,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hooker Furniture Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hooker Furniture Corp. 13,97 -1,48% Hooker Furniture Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen