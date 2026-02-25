Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Rentables Hooker Furniture-Investment?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.02.2025 wurden Hooker Furniture-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 13,01 USD. Bei einem Hooker Furniture-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,686 Hooker Furniture-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 14,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,99 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 154,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Hooker Furniture Corp.
|13,97
|-1,48%
