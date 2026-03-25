NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hooker Furniture-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,408 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 11,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,87 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 7,59 Prozent.

Hooker Furniture wurde am Markt mit 126,72 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at