NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 930,233 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 13 348,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,35 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 348,84 USD, was einer positiven Performance von 33,49 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture bezifferte sich zuletzt auf 160,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at