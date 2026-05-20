NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Hooker Furniture-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,471 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 12,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,84 Prozent erhöht.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 140,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at