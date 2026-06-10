NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,137 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,79 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 09.06.2026 auf 12,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 130,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at