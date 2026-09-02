NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hooker Furniture-Einstiegs gewesen.

Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investierten, hätten nun 4,153 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 12,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,16 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 53,16 USD, was einer negativen Performance von 46,84 Prozent entspricht.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at