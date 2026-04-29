Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Hooker Furniture-Investmentbeispiel
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 15,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,325 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 12,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,77 Prozent.
Am Markt war Hooker Furniture jüngst 138,01 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hooker Furniture Corp.
|12,15
|0,00%