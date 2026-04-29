NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Hooker Furniture-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 15,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,325 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 12,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22,77 Prozent.

Am Markt war Hooker Furniture jüngst 138,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at