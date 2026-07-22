NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie gebracht.

Am 22.07.2023 wurde die Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 20,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,787 Hooker Furniture-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 68,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,69 Prozent verringert.

Hooker Furniture wurde am Markt mit 146,65 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at