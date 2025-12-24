Hooker Furniture Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hooker Furniture-Aktie bei 25,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,895 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Anteile wären am 23.12.2025 434,85 USD wert, da der Schlussstand 11,18 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -56,51 Prozent.
Hooker Furniture war somit zuletzt am Markt 119,01 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
