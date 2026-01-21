NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,714 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 458,93 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 20.01.2026 auf 12,85 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 54,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 137,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at