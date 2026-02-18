NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, befänden sich nun 346,141 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 102,11 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 17.02.2026 auf 14,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 48,98 Prozent vermindert.

Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 162,07 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at