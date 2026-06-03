NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.06.2021 wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 266,809 Hooker Furniture-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 285,75 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 02.06.2026 auf 12,32 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 67,14 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 132,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at