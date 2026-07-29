NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hooker Furniture-Einstiegs gewesen.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,075 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 420,45 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 28.07.2026 auf 13,98 USD belief. Das entspricht einem Minus von 57,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture bezifferte sich zuletzt auf 149,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at