Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Langfristige Anlage 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,510 Hooker Furniture-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 314,03 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 05.05.2026 auf 12,31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 68,60 Prozent.

Hooker Furniture wurde am Markt mit 131,20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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