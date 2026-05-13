NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie Investoren gebracht.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hooker Furniture-Aktie bei 24,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 415,282 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 12,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 211,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,88 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 137,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at