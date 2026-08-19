Hooker Furniture Aktie

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WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Lukrative Hooker Furniture-Investition? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Hooker Furniture-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Der Schlusskurs der Hooker Furniture-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,50 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,512 Anteilen. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 18.08.2026 683,26 USD wert, da der Schlussstand 14,69 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,67 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Hooker Furniture jüngst 155,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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