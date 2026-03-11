NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hooker Furniture gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 253,293 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 292,81 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 10.03.2026 auf 13,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,07 Prozent verkleinert.

Hooker Furniture wurde am Markt mit 139,70 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at