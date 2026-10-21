NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hooker Furniture gewesen.

Am 21.10.2021 wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hooker Furniture-Papier bei 25,88 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 38,640 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 496,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,84 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 50,39 Prozent.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 135,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at