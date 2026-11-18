So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag bei 26,18 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hat, hat nun 381,971 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hooker Furniture-Papiers auf 14,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 481,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich jüngst auf 152,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at