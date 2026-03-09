NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Hub Group vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen Hub Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hub Group-Anteile letztlich bei 39,36 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 2,541 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 39,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 2,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at