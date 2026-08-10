NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.08.2021 wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,75 USD wert. Bei einem Hub Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,501 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 505,75 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 07.08.2026 auf 47,80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 50,57 Prozent.

Alle Hub Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at