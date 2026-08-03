Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Investmentbeispiel
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hub Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Hub Group-Anteile an diesem Tag bei 44,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Hub Group-Aktie investierten, hätten nun 2,251 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 31.07.2026 104,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,73 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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