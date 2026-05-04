Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Hub Group-Anlage unter der Lupe 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Hub Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hub Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 304,136 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.05.2026 auf 43,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 132,60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31,33 Prozent.

Insgesamt war Hub Group zuletzt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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