Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Frühes Investment 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hub Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Hub Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Hub Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,38 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,958 Hub Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 093,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,35 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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