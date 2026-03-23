NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hub Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 313,922 Hub Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2026 10 932,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,32 Prozent vermehrt.

Alle Hub Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at