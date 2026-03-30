NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Hub Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,34 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,916 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,94 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 27.03.2026 auf 35,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 73,94 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Hub Group betrug jüngst 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at