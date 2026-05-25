Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Lohnender Hub Group-Einstieg?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Hub Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Hub Group-Papiers betrug an diesem Tag 19,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Hub Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 509,944 Hub Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 41,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 142,27 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,42 Prozent angewachsen.
Hub Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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