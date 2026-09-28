Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Lukratives Hub Group-Investment? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hub Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden Hub Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 39,67 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 252,111 Hub Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hub Group-Papiers auf 30,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 649,06 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,51 Prozent verringert.

Hub Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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