Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Huntington Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,320 Huntington Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 16,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 74,92 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Huntington Bancshares betrug jüngst 34,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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