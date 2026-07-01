Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Rentabler Huntington Bancshares-Einstieg?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 007,93 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 30.06.2026 auf 17,73 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 007,93 USD entspricht einer Performance von +100,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 36,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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