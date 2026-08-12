NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment gewesen.

Die Huntington Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 83,333 Huntington Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Huntington Bancshares-Anteile wären am 11.08.2026 1 480,83 USD wert, da der Schlussstand 17,77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 35,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at