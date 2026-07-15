NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Huntington Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 11,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,889 Huntington Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 158,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,67 Prozent zugenommen.

Huntington Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at