NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Huntington Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Huntington Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 14,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 683,995 Huntington Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 12 079,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,79 Prozent erhöht.

Am Markt war Huntington Bancshares jüngst 36,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at