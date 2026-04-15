NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag 13,40 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 746,269 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 380,60 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 14.04.2026 auf 16,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,81 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 33,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at