Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Investment im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht
Huntington Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,87 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 919,963 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 418,58 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 08.09.2026 auf 16,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Huntington Bancshares einen Börsenwert von 34,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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