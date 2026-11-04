NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.11.2023 wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Huntington Bancshares-Papier letztlich bei 10,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Huntington Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,162 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 15,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 493,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,34 Prozent vermehrt.

Huntington Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at