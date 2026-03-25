NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Huntington Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,78 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 927,644 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 14 359,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,60 Prozent angezogen.

Huntington Bancshares war somit zuletzt am Markt 31,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at