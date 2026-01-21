NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.01.2025 wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 17,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 584,795 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (17,99 USD), wäre das Investment nun 10 520,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,20 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 28,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at