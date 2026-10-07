Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Anlage
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 07.10.2023 wurde die Huntington Bancshares-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,12 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 9,881 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (15,33 USD), wäre die Investition nun 151,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,48 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Huntington Bancshares eine Marktkapitalisierung von 30,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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