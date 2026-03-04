NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Huntington Bancshares-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag 15,78 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 633,714 Huntington Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 614,70 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 03.03.2026 auf 16,75 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 614,70 USD entspricht einer Performance von +6,15 Prozent.

Huntington Bancshares wurde am Markt mit 34,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at