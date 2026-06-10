NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,31 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 61,312 Huntington Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Huntington Bancshares-Aktien wären am 09.06.2026 1 031,27 USD wert, da der Schlussstand 16,82 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 031,27 USD, was einer positiven Performance von 3,13 Prozent entspricht.

Huntington Bancshares war somit zuletzt am Markt 33,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at