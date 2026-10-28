Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Lukrative Huntington Bancshares-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.10.2025 wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,435 Huntington Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,09 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 27.10.2026 auf 15,71 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1,09 Prozent gleich.
Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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