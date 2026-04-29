NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Huntington Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 15,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 64,516 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,74 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 28.04.2026 auf 16,55 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 067,74 USD, was einer positiven Performance von 6,77 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich jüngst auf 33,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at