Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Langfristige Investition
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Huntington Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 9,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,181 Huntington Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 15,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 702,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,20 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Huntington Bancshares zuletzt 32,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Huntington Bancshares Inc.
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