Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Anlage im Blick
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Huntington Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,727 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 321,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Huntington Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 36,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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