NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huntington Bancshares-Aktien gewesen.

Die Huntington Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 8,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 249,219 Huntington Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 198,00 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 10.02.2026 auf 18,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 131,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 29,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at