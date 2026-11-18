Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Huntington Bancshares-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 12,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 15,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,60 USD wert. Mit einer Performance von +21,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Huntington Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at