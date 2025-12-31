NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 14,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,092 Huntington Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 17,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,90 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 123,90 USD, was einer positiven Performance von 23,90 Prozent entspricht.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 27,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at