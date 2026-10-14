NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Huntington Bancshares-Aktien gewesen.

Am 14.10.2021 wurde die Huntington Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huntington Bancshares-Papier an diesem Tag 16,06 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 62,267 Huntington Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 15,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,11 Prozent vermindert.

Huntington Bancshares wurde am Markt mit 30,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at